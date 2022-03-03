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Анджей Дуда: Россия обстреливает жилые районы – в этом видны признаки геноцида

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 04:01
Анджей Дуда: Россия обстреливает жилые районы – в этом видны признаки геноцида - Фото
Анджей Дуда (Фото - скриншот из видео)

Действия российских войск содержат признаки геноцида, и это не должно остаться безнаказанным, сказал вечером 2 марта президент Польши Анджей Дуда в обращении к соотечественникам.

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"Обстрелу подвергаются жилые дома, многоквартирные дома, школы и больницы. Действия российских войск носят на себе признаки геноцида. Я верю, что они не останутся безнаказанными, и что виновные ответят за них перед международными трибуналами", – сказал президент Польши.

Дуда сказал, что буквально неделю назад он был "в красивом и гордом Киеве" и говорил с президентом Владимиром Зеленским, и уже "через несколько часов российские войска напали на независимую Украину, развязав против нашего соседа жестокую войну".

Он подчеркнул, что "Киев, как и вся Украина, стали символом свободного мира, отстаивающего наши общие ценности – свободу, суверенитет и демократию".

Президент Польши напомнил, что еще совсем недавно позиция Польши относительно необходимости сдерживания агрессии Кремля казалась в Европе чрезмерно жесткой, но "сегодня польскую точку зрения приняли большинство западных стран".

"Мы выступаем за Украину в ее стремлении стать членом Европейского Союза. В составе НАТО мы оказываем конкретную помощь обороняющейся Украине. Польша уже приняла более полумиллиона беженцев, спасающихся от трагедии войны", – сказал Дуда.

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Сергей Бережной
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