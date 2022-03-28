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Anonymous взломали медиахолдинг кремлевских пропагандистов ВГТРК: обещают слить 870 Гб

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 05:30
Anonymous взломали медиахолдинг кремлевских пропагандистов ВГТРК: обещают слить 870 Гб - Фото
Anonymous

Хакерская группа NB65, связанная с группировкой Anonymous, взломала Всероссийскую государственную телерадиокомпанию (ВГТРК) и обещает обнародовать похищенную информацию. Об этом сообщается в Twitter Anonymous TV.

Главными активами ВГТРК являются телеканалы кремлевских пропагандистов Россия-1, Россия 24 и РТР Планета.

Общий объем данных, которые хакеры обещают обнародовать в ближайшее время, составляет 870 Гб.

Anonymous взломали медиахолдинг кремлевских пропагандистов ВГТРК: обещают слить 870 Гб
  • Ранее хакерская группировка Anonymous слило базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestle, которая отказалась уходить с рынка России.
  • Также группировка взломала сайт Минобороны России и опубликовала базу данных его сотрудников. 

Читайте также: Anonymous выложили 28 Гб данных взломанного ими ЦБ России и записали обращение к Путину

Наталия Медведева
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anonymous война вгтрк
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