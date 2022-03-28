Anonymous взломали медиахолдинг кремлевских пропагандистов ВГТРК: обещают слить 870 Гб

Хакерская группа NB65, связанная с группировкой Anonymous, взломала Всероссийскую государственную телерадиокомпанию (ВГТРК) и обещает обнародовать похищенную информацию. Об этом сообщается в Twitter Anonymous TV.

Главными активами ВГТРК являются телеканалы кремлевских пропагандистов Россия-1, Россия 24 и РТР Планета.

Общий объем данных, которые хакеры обещают обнародовать в ближайшее время, составляет 870 Гб.

Ранее хакерская группировка Anonymous слило базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestle, которая отказалась уходить с рынка России.

Также группировка взломала сайт Минобороны России и опубликовала базу данных его сотрудников.

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Наталия Медведева

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