Anonymous взломали медиахолдинг кремлевских пропагандистов ВГТРК: обещают слить 870 Гб
28.03.2022, 05:30
Anonymous
Хакерская группа NB65, связанная с группировкой Anonymous, взломала Всероссийскую государственную телерадиокомпанию (ВГТРК) и обещает обнародовать похищенную информацию. Об этом сообщается в Twitter Anonymous TV.
Главными активами ВГТРК являются телеканалы кремлевских пропагандистов Россия-1, Россия 24 и РТР Планета.
Общий объем данных, которые хакеры обещают обнародовать в ближайшее время, составляет 870 Гб.
- Ранее хакерская группировка Anonymous слило базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestle, которая отказалась уходить с рынка России.
- Также группировка взломала сайт Минобороны России и опубликовала базу данных его сотрудников.
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