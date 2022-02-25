Anonymous взломали сайт Минобороны РФ и слили базу данных сотрудников

Группировка хакеров Anonymous взломала сайт Минобороны России и опубликовала базу данных его сотрудников. Об этом сообщил в Телеграм глава Минцифры Михаил Федоров.

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"Anonymous взломали сайт Минобороны России и слили базу данных, содержащую телефоны, почту и имена сотрудников", – написал Федоров.

Он напомнил, что со дня вторжения оккупантов лег и не встал сайт российского Минобороны.

Менее суток назад Anonymous объявили кибервойну российским властям.

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Наталия Медведева

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