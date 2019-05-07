Антикоррупционный суд не смог избрать главу: объявлен перерыв

Олег Павлишин (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

Высший антикоррупционный суд дважды голосовал за избрание главы ВАС, однако ни один из кандидатов не набрал минимально необходимого количества голосов, передает корреспондент LIGA.net.

Сегодня, 7 мая, в помещении Печерского райсуда Киева проходят сборы судей ВАС. В повестке дня: избрание руководства и определение даты начала суда. Во время первого голосования судьи Олег Павлишин, Елена Танасевич и Маркиян Галабала не набрали необходимого количества голосов (минимум 20 голосов). В связи с этим было назначено повторное голосование, в котором участвовали Павлишин и Танасевич.

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Во время повторного голосования Павлишин набрал 15 голосов, а Танасевич - 16. После этого ВАС решил объявить часовой перерыв для проведения консультаций.

Исполняющий обязанности главы суда Олег Павлишин заявил журналистам, что судьи будут работать до избрания руководства. Также он отметил, что начало работы суда запланировано на август-сентябрь 2019 года.

Как ранее сегодня сообщалось, на должность заместителя главы суда претендует двое: Виктор Маслов и Евгений Крук.