Антикорсуд отменил арест на 38 двигателей для бронетехники, их передадут ВСУ
01.03.2022, 21:51
Высший антикоррупционный суд отменил арест на 38 двигателей, которые будут переданы Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает в Телеграм Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Как отмечается, эти двигатели были арестованы в рамках уголовного производства по растрате средств при закупке двигателей для нужд ВСУ.
Сегодня, 1 марта, коллегия судей ВАКС оперативно рассмотрела ходатайство директора Львовского бронетанкового завода и представителя Минобороны и при отсутствии возражений со стороны прокурора САП постановила отменить арест двигателей, которые в дальнейшем получат ВСУ для противостояния в войне с российскими оккупантами.
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