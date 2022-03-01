UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Антикорсуд отменил арест на 38 двигателей для бронетехники, их передадут ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 21:51

Высший антикоррупционный суд отменил арест на 38 двигателей, которые будут переданы Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает в Телеграм Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как отмечается, эти двигатели были арестованы в рамках уголовного производства по растрате средств при закупке двигателей для нужд ВСУ.

Сегодня, 1 марта, коллегия судей ВАКС оперативно рассмотрела ходатайство директора Львовского бронетанкового завода и представителя Минобороны и при отсутствии возражений со стороны прокурора САП постановила отменить арест двигателей, которые в дальнейшем получат ВСУ для противостояния в войне с российскими оккупантами.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сап вакс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 