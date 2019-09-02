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Антон Геращенко претендует на должность заместителя главы МВД

Антон Геращенко претендует на должность заместителя главы МВД - Фото
Антон Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.09.2019, 12:02

Бывший нардеп подал соответствующую декларацию

Бывший народный депутат от фракции Народный фронт Антон Геращенко претендует на должность заместителя министра внутренних дел. Декларация претендента опубликована в реестре НАПК

В реестре НАПК говорится, что Геращенко подал декларацию кандидата на должность замминистра в Министерстве внутренних дел. Декларация была опубликована вечером 1 сентября. 

Антон Геращенко - народный депутат Верховной Рады VIII созыва от фракции Народный фронт. В 2014 году Антон Геращенко был назначен советником министра внутренних дел Украины.

Должность министра внутренних дел занимает Арсен Аваков, который был переназначен 29 августа 2019 года

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напк декларация антон геращенко
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