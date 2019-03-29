Апелляционный суд так и не решил, кому судить Савченко и Рубана

Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Дело народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя Офицерского корпуса Владимира Рубана направлено в Верховный суд для определения подсудности, сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

Решение коллегия апелляционного суда приняла по представлению и.о. главы Соломенского суда для определения территориальной подсудности. Сам Киевский суд постановил, что не в праве решать, кому рассматривать дело, поскольку, согласно обвинительному акту, уголовные нарушения осуществлены на территории юрисдикции разных апелляционных судов.

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Савченко инкриминируют действия, направленные на насильственное изменения или свержение конституционного строя, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, террористический акт, создание террористической группы. Рубану – террористический акт и незаконное обращение с оружием.

26 марта Соломенский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты Савченко и Рубана об отводе судей и направления дела в Киевский апелляционный суд для определения подсудности.