Дело Савченко-Рубана опять передают в другой суд

Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Соломенский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя Офицерского корпуса Владимира Рубана об отводе судей и направления дела в Киевский апелляционный суд для определения подсудности. Об этом сообщает Зеркало недели.

Решение об отводе коллегии приняли на сегодняшнем заседании. Сторона защиты подала ходатайство за нарушения при определении состава суда системой автораспределения дел. Адвокат Рубана Валентин Рыбин заявил, что в Соломенском суде больше не осталось судей, которые могут рассматривать это дело, потому апелляционный суд должен передать его в другой суд.

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25 февраля Верховный суд принял решение о направлении дела Савченко и Рубана на рассмотрение Соломенского райсуда Киева.

Рубана вместе с Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей.