Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.03.2019, 21:48

Дело Савченко-Рубана опять передают в другой суд

Дело Савченко-Рубана опять передают в другой суд - Фото
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Киевский апелляционный суд должен определить, куда направят дел теперь

Реклама
Реклама

Соломенский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя Офицерского корпуса Владимира Рубана об отводе судей и направления дела в Киевский апелляционный суд для определения подсудности. Об этом сообщает Зеркало недели.

Решение об отводе коллегии приняли на сегодняшнем заседании. Сторона защиты подала ходатайство за нарушения при определении состава суда системой автораспределения дел. Адвокат Рубана Валентин Рыбин заявил, что в Соломенском суде больше не осталось судей, которые могут рассматривать это дело, потому апелляционный суд должен передать его в другой суд.

Реклама

25 февраля Верховный суд принял решение о направлении дела Савченко и Рубана на рассмотрение Соломенского райсуда Киева.

Рубана вместе с Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Надежда Савченко, Владимир Рубан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 