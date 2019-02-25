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25.02.2019, 20:59

Рассмотрение дела Савченко и Рубана перенесли из Чернигова

Рассмотрение дела Савченко и Рубана перенесли из Чернигова - Фото
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Дело будет рассматриваться в Соломенском районном суде Киева

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Дело народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя Офицерского корпуса Владимира Рубана будет рассматриваться в Соломенском районном суде Киева. Соответствующее решение принял Верховный суд, передает Радио Свобода. 

Ранее это производство должен был рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области. Туда рассмотрение перенесли из Славянска, поскольку большинство свидетелей по этому делу или живут в этом городе, или им удобнее добираться до него.

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Защита Савченко и Рубана ходатайствовала о том, чтобы это дело рассматривалось в Печерском районном суде Киева.

На 6 февраля в Славянском суде было назначено первое подготовительное заседание по делу Савченко и Рубана, оно не состоялось.

11 февраля рассмотрение перенесли в Черниговский районный суд Черниговской области. 

Рубана вместе с Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей.

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Теги: Надежда Савченко, Владимир Рубан
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