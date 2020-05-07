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Антиколомойский закон рассмотрят 13 мая. Арахамия: "Думаю, сможем принять сами"

Антиколомойский закон рассмотрят 13 мая. Арахамия: "Думаю, сможем принять сами" - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
07.05.2020, 15:25

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия говорит, что среди "слуг" есть противники "антиколомойского" закона, но голосов должно хватить

13 мая в Верховной Раде состоится второе чтение закона о банках (так называемого "антиколомойского" закона) и Слуга народа может принять его самостоятельно, без голосов других фракций. Об этом сегодня на брифинге заявил глава фракции СН Давид Арахамия.

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"Я думаю, что по банкам у нас есть достаточно голосов, чтобы проголосовать самостоятельно. У нас есть коллеги, которые активно не поддерживают этот закон. Но я думаю, что у нас будет достаточно сил, чтобы принять его самостоятельно", - сказал он.

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Политик объяснил, что заседание пройдет в среду, а не во вторник, чтобы собрать максимальное количество людей после выходного понедельника.

Арахамия прогнозирует, что заседание будет долгим и может занять 10-12 часов.

"Минимум четыре часа потратим на закон о банках. Потом есть еще 13 вопросов, среди которых час вопросов к правительству. Потом - отчет руководителя Нацбанка и ответы на вопросы. Это минимум 45 минут-час. А потом - еще 10 законов с обсуждением, это тоже четыре-пять часов", - пояснил он.

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Марк Сировой
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Слуга народа банки ПриватБанк Давид Арахамия антиколомойский закон
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