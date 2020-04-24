Зеленский подписал закон о предотвращении "поправочного спама" в Раде

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в регламент парламента для противодействия злоупотреблению правами нардепов в ходе законодательной процедуры. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Изменения в регламенте позволят значительно ускорить рассмотрение "антиколомойского" законопроекта, к которому подано более 16 000 поправок.

Закон вводит особую процедуру рассмотрения законопроекта во втором чтении в случае, если количество предложенных к нему поправок превышает 500 и в пять раз или более превышает количество первоначальной редакции законопроекта.

Особая процедура будет применяться по предложению, подписанному не менее чем третью нардепов от конституционного состава Рады, и поддержанному решением Рады большинством голосов.

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Если решение об особой процедуре принято, каждая фракция или группа смогут определить не более пяти предложений или поправок, не поддержанных комитетом, на которых она настаивает.

Каждый внефракционный депутат, чьи поправки не учтены комитетом, сможет определить не более одной поправки, на которой он настаивает.

16 апреля Рада приняла во втором чтении изменения в регламент для борьбы с законодательным спамом.

В тот же день подписание закона было заблокировано.

24 апреля Рада отклонила четыре постановления об отмене результатов голосования за закон, тем самым разблокировав его.