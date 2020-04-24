Поправочный спам: Рада разблокировала закон об изменениях в регламенте

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада отклонила четыре постановления об отмене результатов голосования за закон, который позволит бороться со спамом поправками.

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Ни одно из них не набрало необходимые 226 голосов.

Постановления вносились нардепами из Слуги народа Александром Дубинским и Ольгой Василевской-Смаглюк, исключенным из СН Антоном Поляковым, а также нардепами из группы За будущее Тарасом Батенко и Ириной Костанкевич.

Теперь закон может быть подписан спикером парламента Дмитрием Разумковым и передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Изменения в регламенте позволят значительно ускорить рассмотрение "антиколомойского" законопроекта, к которому подано более 16 000 поправок.

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Закон вводит особую процедуру рассмотрения законопроекта во втором чтении в случае, если количество предложенных к нему поправок превышает 500 и в пять раз или более превышает количество первоначальной редакции законопроекта.

16 апреля Рада приняла во втором чтении изменения в регламент для борьбы с законодательным спамом.

В тот же день подписание закона было заблокировано.