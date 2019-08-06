"Будет весело". Арахамия о будущем фракции Слуга народа

Давид Арахамия (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главный претендент на должность главы фракции Слуга народа Давид Арахамия имеет ценностный конфликт с рядом мажоритарщиков от партии. Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

"У меня есть ценностные конфликты с несколькими депутатами, которые имеют достаточно пророссийские и антимайдановские взгляды. У меня нет с ними продуктивных отношений. Я понимаю, что моя работа сейчас – все это пропускать мимо себя и просто работать, но это сложно. Это мажоритарщики, ни одного списочника", - сказал политик.

По словам Арахамии, такие люди не являются ярыми сторонниками Кремля и во фракции их немного, всего 1-2%.

"Это не люди, которые говорят, что "нам надо идти в Россию", а которые говорят, что "не все так однозначно", "надо разбираться". Такая мягкая риторика", - добавил Арахамия.

На вопрос ведущего, что с этим делать, Арахамия заявил: "Будем работать и перевоспитывать".

Арахамия также высказал мнение, что будет непросто управлять коллективом, состоящим из 254 человек.

"Когда 10 человек, то уже интриги начинаются, а когда 250 – это просто ужас. Я в Трускавце такого наслушался о всех… Люди с абсолютно разным бэкграундом. Я думаю, будет весело", - сказал политик.

Ранее среди мажоритарщиков Слуги народа открытые антимайдановские заявления озвучивал Максим Бужанский.

4 августа будущие народные депутаты от партии Слуга народа завершили недельный курс обучения в Трускавце.

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