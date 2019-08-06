Не все в Слуге народа за снятие неприкосновенности - Арахамия

Давид Арахамия (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главный претендент на должность главы фракции Слуга народа Давид Арахамия заявляет, что в партии нет единоличного мнения относительно снятия депутатской неприкосновенности. Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

Арахамия поддерживает введение депутатского индемнитета, то есть возможности привлечь нардепа к ответственности только за уголовные правонарушения, но не за политические высказывания.

"Мы не можем преследовать мысли депутата, потому что это будет диктатура, а не демократия. Но если он совершает уголовное правонарушение, в том числе коррупцию, то мы должны иметь какие-то рычаги, чтобы пресечь такие дела", - объяснил он.

При этом, по словам Арахамии, во время прохождения курсов в Трускавце он увидел, что несколько человек, которые декларировали снятие неприкосновенности, подписывали меморандум, уже говорят, что "возможно, надо посмотреть на это заново".

"Их где-то 15% среди мажоритарщиков. Среди списочников таких намного меньше. А мажоритарщики говорят: "Я ж мажоритарщик, это мой округ, люди за меня проголосовали. Почему я должен быть подотчетен", - заявил Арахамия.

Будущий глава фракции заверяет, что в целом у фракции Слуга народа будет жесткая позиция по вопросу снятия неприкосновенности.

"Мы всем обещали снятие неприкосновенности и импичмент президента. Я считаю, что это надо сделать как можно быстрее", - заявил он.

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22 июля глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что в первую очередь президентская партия планирует внести в парламент четыре законопроекта: о снятии депутатской неприкосновенности; внесение изменений в регламент Рады; внесение изменений в Конституцию, связанных с отзывом или досрочным прекращением полномочий народного депутата.