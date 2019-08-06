В Слуге народа придумали, как защититься от подкупа депутатов

Давид Арахамия (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главный претендент на должность главы фракции Слуга народа Давид Арахамия выступает за введение бонусной системы для новых парламентариев. Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

По словам Арахамии, партия очень боится возможного перекупа своих депутатов и политической коррупции, в связи с чем разрабатываются идеи, которые бы минимизировали это.

"Я считаю, что очень сильно может помочь система бонусов для депутатов, потому что 31 тысяча гривень – это очень непопулярно…Я не хочу, чтобы депутатам повышали зарплату, но хочу, чтобы были системы материального обеспечения, которые зависят напрямую от показателей эффективности депутата", - заявил он.

Такими показателями, по его словам, могут быть посещаемость, голосование и количество принятых законов.

"Это не должен быть дополнительный бюджет. Я считаю, что аппарат Верховной Рады очень раздут. Можно просто за счет диджитализации много чего автоматизировать, освободить средства и их перераспфределить на депутатов", - разъяснил Арахамия.

Он уверяет, что это не будут "деньги в конвертах".

"Иначе вы не будете отличать, это деньги за хорошие дела или за плохие. Это очень тонкая линия и я не думаю, что мы должны идти по этому пути", - добавил он.

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