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В Слуге народа сказали, какие законопроекты первыми внесут в Раду

В Слуге народа сказали, какие законопроекты первыми внесут в Раду - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.07.2019, 11:57

Президентская партия в первую очередь планирует внести в парламент четыре законопроекта, в том числе, о снятии депутатской неприкосновенности

В первую очередь президентская партия планирует внести в парламент четыре законопроекта. Об этом сегодня на брифинге заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, среди первоочередных законодательных инциатив президентской партии будет законопроект о снятии депутатской неприкосновенности; внесение изменений в регламент Рады; внесение изменений в Конституцию, связанных с отзывом или досрочным прекращением полномочий народного депутата.

Также будет внесен законопроект, который предусматривает наказание за неперсональное голосование (кнопкодавство).

По его словам, первое заседание новоизбранной Верховной Рады может состояться либо в конце августа, либо в начале сентября. Это зависит от того, как быстро ЦИК установит результаты выборов.

Ранее сегодня сообщалось, что президентской партии по итогам выборов рассчитывают на 255 мест в новой Верховной Раде.

По данным ОПОРЫ, незначительные нарушения на досрочных выборах в Верховную Раду не повлияли на ход голосования, а процесс волеизъявления был организован и проведен государством с соблюдением требований украинского законодательства и демократических стандартов. 

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