Арахамия намекнул, сколько голосов будет за рынок земли от "слуг"

Давид Арахамия и фракция Слуга народа (Фото: пресс-служба партии/Facebook)

Подавляющее большинство депутатов фракции Слуга народа готовы голосовать за введение рынка земли. Об этом LIGA.net сообщил лидер "слуг" в Раде Давид Арахамия.

"На фракции была достигнута договоренность, что перед вторым чтением внесем правку о референдуме для иностранцев", - уточнил он.

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По прогнозом лидера фракции, за законопроект №2178-10 готовы проголосовать 95% нардепов от Слуги народа.

Арахамия отметил, что у большинства депутатов, которые сомневались, были опасения, что после введения рынка земли украинские фермеры и иностранцы будут в неравных условиях. "Но президент показал социологию и убедил", - добавил Арахамия.

Сегодня с утра нардепов СН убеждало голосовать "за" руководство страны - президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук. На встрече были также спикер Дмитрий Разумков, глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник Зеленского Сергей Шефир.

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