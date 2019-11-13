Арахамия намекнул, сколько голосов будет за рынок земли от "слуг"

Подавляющее большинство депутатов фракции Слуга народа готовы голосовать за введение рынка земли. Об этом LIGA.net сообщил лидер "слуг" в Раде Давид Арахамия.
"На фракции была достигнута договоренность, что перед вторым чтением внесем правку о референдуме для иностранцев", - уточнил он.
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По прогнозом лидера фракции, за законопроект №2178-10 готовы проголосовать 95% нардепов от Слуги народа.
Арахамия отметил, что у большинства депутатов, которые сомневались, были опасения, что после введения рынка земли украинские фермеры и иностранцы будут в неравных условиях. "Но президент показал социологию и убедил", - добавил Арахамия.
Сегодня с утра нардепов СН убеждало голосовать "за" руководство страны - президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук. На встрече были также спикер Дмитрий Разумков, глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник Зеленского Сергей Шефир.
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