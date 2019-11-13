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Арахамия: Не будет референдума о продаже земли иностранцам - уйду

Арахамия: Не будет референдума о продаже земли иностранцам - уйду - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
13.11.2019, 17:14

Глава фракции Слуга народа уверен: решать вопрос о продаже земли иностранцам будут на референдуме

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что сложит мандат, если после второго чтения в законе о рынке земли не будет поправки относительно референдума о покупке земли иностранцами. Об этом он рассказал в кулуарах Рады, комментируя отказ сопартийца Ирины Верещук голосовать за законопроект, передает Укринформ.

"Я ей сказал: "Смотри, вот мой мандат, я ставлю мандат на стол. Это мое обещание, если это не будет соблюдено, если этого не случится, я уйду из Верховной Рады, если мы не добавим эту поправку", - заявил Арахамия.

Читайте колонку: Землевладелец должен чувствовать себя владельцем, а не крепостным 

 

 

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