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Верещук может лишиться должности в Кабмине

Верещук может лишиться должности в Кабмине - Фото
Ирина Верещук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.11.2019, 13:31

Нардеп от Слуги народа назвала законопроект о введении рынка земли "сырым" документом

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Представительница Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук может лишиться этой должности из-за отказа поддержать запуск рынка земли. Об этом сообщил LIGA.net источник в руководстве фракции.

По его словам, о возможности лишиться должности Верещук уже предупредил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Ранее в кулуарах депутат от Слуги народа Верещук назвала законопроект о введении рынка земли "сырым" документом. "За него не стоит голосовать в первом чтении. Я воздержусь... Земля - это то, что нас должно объединять, а не разъединять", - сказала депутат.

"Наверное, это будет стоить мне должности...Но я готова к этому и физически, и морально", - заявила Верещук в комментарии LIGA.net.

В то же время она не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что руководство фракции предупредило ее о возможном кадровом решении. "Я спросила у премьер-министра. Он пока не отвечает", - добавила она.

  • 13 ноября сообщалось, что в Раде будут рассмотрены резонансные законопроекты о рынке сельскохозяйственной земли, системе управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, продаже участков гос- и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

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Слуга народа рынок земли ирина верещук земельная реформа Давид Арахамия
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