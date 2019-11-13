Верещук может лишиться должности в Кабмине

Ирина Верещук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

дополнено

Представительница Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук может лишиться этой должности из-за отказа поддержать запуск рынка земли. Об этом сообщил LIGA.net источник в руководстве фракции.

По его словам, о возможности лишиться должности Верещук уже предупредил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Ранее в кулуарах депутат от Слуги народа Верещук назвала законопроект о введении рынка земли "сырым" документом. "За него не стоит голосовать в первом чтении. Я воздержусь... Земля - это то, что нас должно объединять, а не разъединять", - сказала депутат.

"Наверное, это будет стоить мне должности...Но я готова к этому и физически, и морально", - заявила Верещук в комментарии LIGA.net.

В то же время она не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что руководство фракции предупредило ее о возможном кадровом решении. "Я спросила у премьер-министра. Он пока не отвечает", - добавила она.

13 ноября сообщалось , что в Раде будут рассмотрены резонансные законопроекты о рынке сельскохозяйственной земли, системе управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, продаже участков гос- и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

Читайте также: Арахамия намекнул, сколько голосов будет за рынок земли от "слуг"