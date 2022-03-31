Арахамия о договоре с РФ: Все обсуждаем с военными. То, что им не нравится – вычеркиваем

Украинская сторона во время подготовки проекта договора с Россией постоянно консультируется с военными и без их одобрения не вносит в документ никаких предложений. Об этом заявил член украинской делегации, глава фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия в интервью, фрагменты которого опубликовал у себя в Телеграм.

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"Мы ничего не делаем без консультаций наших военных, потому что сейчас военные номер один, наша опора. И если им что-нибудь не нравится, мы просто это вычеркиваем. Мы все обсуждаем с военными, потом – с дипломатами, а потом уже что-то озвучиваем", – сказал Арахамия.

Переговорщик рассказал о том, как, по мнению, украинской делегации, должны развиваться события по реализации договора о гарантиях безопасности для Украины.

По его словам, сначала должно быть полное прекращение огня – никто не будет ничего подписывать, если на территории Украины будет применяться оружие.

"Затем следует большой саммит международных партнеров. А перед этим – полный отвод войск. Или после парафирования на саммите должен быть полный отвод войск. На позиции, где они находились до 23 февраля. И потом уже временное применение договора", – сказал Арахамия.

Политик добавил, что поскольку другие страны должны будут ратифицировать в своих парламентах этот договор, на это потребуется какое-то время.

"А самое главное, что мы говорим, что для того чтобы перейти сейчас в полный нейтральный статус, нам нужно менять Конституцию", – заявил он.

Чтобы изменить Конституцию, будет проведен общенациональный всеукраинский референдум.

"Это большая процедура, которая может занять не менее полугода. И эта процедура не может быть реализована на немирной территории. Все люди, которые из-за войны войны выехали из Украины, должны вернуться домой... Это должен быть сознательный выбор граждан, а не политиков", – подчеркнул Арахамия.

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Наталия Медведева

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