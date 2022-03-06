Арахамия о переговорах: "Некоторый прогресс есть. Но у нас каждый день гибнут мирные люди"

Переговоры о мире между Украиной и российскими агрессором продолжаются, они двигаются медленно, а в Украине ежедневно гибнут мирные жители. Об этом в интервью Fox News сообщил член украинской делегации, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Я бы не сказал, что мы движемся быстро, а у нас каждый день гибнет много людей, особенно мирных жителей. Это тяжело, честно говоря, но некоторый прогресс есть. По крайней мере, две группы слушают друг друга и ведется обсуждение", – сказал он.

По словам Арахамии, договориться не могут по статусу Крыма и оккупированных территорий Донбасса – Россия требует признание независимости, но для украинского общества это неприемлемо.

Арахамия добавил, что статус Крыма и Донбасса определяют не политики – речь идет об "украинцах, которые никогда этого не допустят".

Он подчеркнул, что территориальная целостность является для Украины принципиально важным пунктом в переговорах – "готовы обсуждать любые другие динамичные варианты, но не признание этих территорий".

Третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями по вопросу прекращения войны России против Украины состоится в понедельник, 7 марта.

Россия планировала короткую войну и рассчитывала, что потеряет 100 военных, но армия Украины воюет так, как никто не ожидал.

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Яна Катасонова

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