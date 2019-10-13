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Арахамия объяснил, сколько людей Коломойского в Слуге народа

Арахамия объяснил, сколько людей Коломойского в Слуге народа - Фото
Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.10.2019, 07:20

Глава фракции Слуга народа отметил, что сейчас в Верховной Раде никто не возглавляет неформальную группу олигарха

Депутатов, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, в президентской фракции Слуга народа насчитывается 7-9 человек. Об этом в интервью Левому берегу заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Отвечая на вопрос, сколько во фракции депутатов Коломойского, Арахамия сказал:  "Я слышал о 7-9. Некоторых людей просто привязывают по региональному признаку". 

По его словам, сейчас в Раде никто не возглавляет неформальную группу Коломойского.

Арахамия уточнил, что пока Слуга народа не планирует делать коалицию с Батькивщиной или Голосом.

"Зачем? У нас и так все хорошо. Мы общаемся с другими фракциями. Количество пересечений по голосованию за законопроекты с Голосом очень высокое, приблизительно 85%. С “Батькивщиной - 55%. При этом существуют партийные линии. Если Батькивщина годами не поддерживала земельную реформу, то даже с нами в коалиции не будет за нее голосовать", - добавил он.

  • 12 октября Арахамия заявил, что на повестке дня нет вопроса о досрочных местных выборах.

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Слуга народа игорь коломойский ВО Батькивщина Давид Арахамия
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