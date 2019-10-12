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Глава фракции Слуга народа: Местных выборов нет на повестке дня

Глава фракции Слуга народа: Местных выборов нет на повестке дня - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба президента)
12.10.2019, 21:43

Давид Арахамия считает, что партия не готовы к ним ни кадрово, ни институционально

На повестке дня нет вопроса о досрочных местных выборах, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в интервью Левому берегу.

"К 8 декабря успеть было изначально нереально - какая-то фантазия", - заявил он. Ранее в одном из законопроектов о столице от депутатов СН 8 декабря фигурировало как дата досрочных выборов в Киеве.

Выборы весной, по словам Арахамии, не подходят СН из-за того, что к этому времени будет очень сложно сформировать списки от партии - потребуется 149 000 кандидатов.

"Вы должны понимать, что нет смысла затевать досрочные выборы, если мы на них не победим, если не готовы ни институционально, ни кадрово", - заявил он.

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местные выборы Давид Арахамия
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