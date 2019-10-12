Глава фракции Слуга народа: Местных выборов нет на повестке дня

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба президента)

На повестке дня нет вопроса о досрочных местных выборах, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в интервью Левому берегу.

"К 8 декабря успеть было изначально нереально - какая-то фантазия", - заявил он. Ранее в одном из законопроектов о столице от депутатов СН 8 декабря фигурировало как дата досрочных выборов в Киеве.

Выборы весной, по словам Арахамии, не подходят СН из-за того, что к этому времени будет очень сложно сформировать списки от партии - потребуется 149 000 кандидатов.

"Вы должны понимать, что нет смысла затевать досрочные выборы, если мы на них не победим, если не готовы ни институционально, ни кадрово", - заявил он.

5 октября первый замглавы фракции СН Александр Корниенко говорил о возможности проведения местных выборов весной 2020 года.

Тогда же Корниенко рассказал, что СН планирует проводить местные выборы по мажоритарной системе, кроме Киева.

Вчера ЦИК назначил дату проведения выборов в 86 объединенных территориальных общинах.

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