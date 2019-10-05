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В Слуге народа рассказали о планах на местные выборы

В Слуге народа рассказали о планах на местные выборы - Фото
Александр Корниенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.10.2019, 20:07

Действующих депутатов местных рад в партийные списки могут не взять

В партии Слуга народа хотят "завести" в органы местного самоуправления новых людей, которые не были раньше депутатами. Об этом заявил заместитель главы фракции СН Александр Корниенко в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы хотим весной попробовать масштабировать успех партии Слуга народа на местные выборы. В первую очередь в том, что мы смогли завести в Верховную Раду совершенно новых людей", - сказал Корниенко.

По его словам, в дискуссиях о формировании списков партии на местных выборах обсуждаются два варианта: либо не брать в списки тех, кто был депутатом на этом уровне самоуправления, либо не брать вообще никого из нынешних депутатов облсоветов и горсоветов.

В отношении старост Корниенко считает, что эти должности может занимать "местный средний класс".

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