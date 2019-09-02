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В Слуге народа рассказали, когда пройдут местные выборы

В Слуге народа рассказали, когда пройдут местные выборы - Фото
Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.09.2019, 12:57

Местные выборы пройдут после того, как будет завершена децентрализация

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Местные выборы надо проводить после завершения децентрализации, заявил депутат из фракции Слуга народа Александр Корниенко во время брифинга сегодня.

"Если децентрализация будет закончена раньше лета или осени 2020 года, возможно, выборы будут раньше, чем осень 2020 года", - рассказал он.

Корниенко подверг критике идущий процесс децентрализации, поскольку, по его мнению, он разделяет страну на успешные, объединившиеся и получившие финансирование, и неуспешные громады. В то же время, он заявил, что менять проект децентрализации не будут, потому что по нему уже создана "половина громад".

Позже проведение местных выборов после децентрализации подтвердил президент Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов.

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децентрализация местные выборы Александр Корниенко
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