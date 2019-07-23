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Разумков сказал, когда могут пройти местные выборы в Украине

Разумков сказал, когда могут пройти местные выборы в Украине - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.07.2019, 08:40

По словам главы партии Слуга народа, многие чиновники на местах работают неэффективно

Досрочные местные выборы в Украине могут состояться в 2020 году. Об этом заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков  в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

"Если мы говорим о местных выборах, то действительно к ним нужно готовиться, и политическая партия Слуга народа фактически сразу же после того, как заканчиваются парламентские выборы, будет готовиться к местным выборам", - сказал Разумков.

По его словам, "вероятнее всего местные выборы пройдут уже в 2020 году, но многое будет зависеть, в том числе, и от местных органов власти".

Разумков считает, что большая часть органов чиновников на местах "неэффективно используют те ресурсы, которые у них есть, в том числе, благодаря реформе децентрализации".

"Мы прекрасно знаем о "новой технологии", когда государственные деньги размещаются на депозитах. На мой взгляд, это прямые действия, которые могут быть связаны с коррупцией, потому что обычно, извините, я буду называть вещи своими именами, это часто несет за собой "откат" за размещение депозитов в других банках", - уточнил Разумков.

16 июля 2019 года представитель Владимира Зеленского Руслан Стефанчук отметил, что Офис президента рассматривает возможность проведения досрочных местных выборов.

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Слуга народа местные выборы Дмитрий Разумков
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