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16.07.2019, 07:20

У Зеленского допускают еще одни досрочные выборы

У Зеленского допускают еще одни досрочные выборы - Фото
Руслан Стефанчук (фото - president.gov.ua)

Речь идет о внеочередных местных выборах, сказал представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Говорит, хотят "перегрузить всю систему".

Офис президента рассматривает возможность проведения досрочных местных выборов. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил вчера вечером парламентский представитель Владимира Зеленского Руслан Стефанчук.

По его словам, пока нет консенсуса о том, когда лучше всего их проводить - и проводить ли досрочно вообще.

"Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого: мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, что касается отношений власть/человек", - сказал он.

Стефанчук уверяет, что Зеленский шел в политику "с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в действующей системе власти".

"Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом", - художественно пояснил свою мысль представитель президента в Раде.

Внеочередные выборы в парламент состоятся уже в это воскресенье, 21 июля.

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Теги: Слуга народа, выборы, Руслан Стефанчук
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