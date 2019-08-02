Кличко: Идея досрочных выборов не поддерживается мэрами городов

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Идея досрочных местных выборов не поддерживается мэрами городов Украины. Об этом в интервью РБК-Украина заявил мэр Киева, глава Киевской горадминистрации Виталий Кличко.

"Следующие местные выборы, согласно Конституции, должны состояться в октябре 2020 года. Я как глава Ассоциации городов Украины могу сказать, что идея досрочных выборов не поддерживается мэрами. Вместо того, чтобы реализовывать ожидания людей, готовиться к отопительному сезону и новому учебному году, все будут заниматься популизмом и выборами, лозунгами и всей остальной мишурой", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что его позиция и позиция большинства мэров заключается в том, что выборы должны состояться осенью следующего года.



Отвечая на вопрос, видит ли он для команды президента Владимира Зеленского возможность инициировать досрочные местные выборы не по всей стране, а в Киеве, Кличко сказал: "Они будут пробовать все для этого делать. Не секрет, что в данном случае идет политическая борьба. Исходя только из этого, делаются те или иные вещи. Виталий Кличко не является представителем Слуги народа. Поэтому такие политические страсти".

23 июля глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что досрочные местные выборы в Украине могут состояться в 2020 году. Он считает, что большая часть органов чиновников на местах "неэффективно используют те ресурсы, которые у них есть, в том числе, благодаря реформе децентрализации".

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