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В Слуге народа хотят вернуть мажоритарку на выборах в облсоветы

В Слуге народа хотят вернуть мажоритарку на выборах в облсоветы - Фото
Александр Корниенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.10.2019, 16:47

Также срок полномочий местных рад может сократиться до четырех лет

Выборы в местные советы должны проходить по мажоритарной системе, кроме Киева, заявил заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко в интервью Интерфакс-Украина.

Корниенко отметил, что для выборов в областные советы нужна такая мажоритарная избирательная система, чтобы каждая громада обязательно была представлена депутатом.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться во время доработки Избирательного кодекса, который был возвращен президентом Владимиром Зеленским в парламент на повторное рассмотрение.

Также Корниенко рассказал, что во фракции хотят сократить срок полномочий местных советов до четырех лет (сейчас пять).

Читайте мнение: Владимир Зеленский в шаге от абсолютизма

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местные выборы Александр Корниенко мажоритарная система
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