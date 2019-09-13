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В Слуге народа сказали, когда могут пройти выборы в Киеве

В Слуге народа сказали, когда могут пройти выборы в Киеве - Фото
Александр Ткаченко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.09.2019, 22:48

Депутат от Слуги народа считает, что внеочередные выборы уже назрели

Нардеп от Слуги народа и неофициально - один из потенциальных кандидатов на пост мэра Киева - Александр Ткаченко - выступил за проведение внеочередных местных выборов в столице в нынешнем году. Об этом он написал на странице в Facebook.

Ткаченко заявил, что перезагрузка власти в Киеве - позиция его лично и президента Владимира Зеленского. Он отметил, что выступает за возобновление районных советов в городе и ликвидацию части коммунальных предприятий. Их функции Ткаченко предлагает передать частным подрядчикам. В собственности киевской власти, пишет он, нужно оставить предприятия, связанные с теплоснабжением, энергетикой, безопасностью и транспортом. 

"Поэтому внеочередные выборы уже назрели - перезагрузка власти предстоит в этом году", - заявил депутат.

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