Кличко заговорил о роспуске Киеврады

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко инициирует консультации с главами депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва. Об этом сообщает пресс-служба мэра.

По словам Кличко, сегодня Киевсовет не собрал кворум: "В зале зарегистрировалось 46 избранников".

"Но кворума, нет, к сожалению. Почему? Потому что "работают" со многими депутатами. И подрывают и дестабилизируют работу киевской власти. И это накануне отопительного сезона, бюджетного процесса. Когда надо решать много вопросов по обеспечению жизнедеятельности города", - заявил мэр.

Он пригрозил, что за это депутаты "понесут ответственность перед киевлянами, которых их выбрали".

"Я инициирую консультации с главами депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва", - подытожил Кличко.

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