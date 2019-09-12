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Кличко заговорил о роспуске Киеврады

Кличко заговорил о роспуске Киеврады - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
12.09.2019, 11:43

Мэр Киева объявил об этом перед началом пленарного заседания Киевсовета

Мэр Киева Виталий Кличко инициирует консультации с главами депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва. Об этом сообщает пресс-служба мэра

По словам Кличко, сегодня Киевсовет не собрал кворум: "В зале зарегистрировалось 46 избранников". 

"Но кворума, нет, к сожалению. Почему? Потому что "работают" со многими депутатами. И подрывают и дестабилизируют работу киевской власти. И это накануне отопительного сезона, бюджетного процесса. Когда надо решать много вопросов по обеспечению жизнедеятельности города", - заявил мэр. 

Он пригрозил, что за это депутаты "понесут ответственность перед киевлянами, которых их выбрали". 

"Я инициирую консультации с главами депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва", - подытожил Кличко. 

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