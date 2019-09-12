Кличко сказал, пойдет ли на досрочные выборы в Киеве: видео

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Мэр столицы заявил, что ему "нечего прятать"

Мэр Киева, глава столичной госадминистрации Виталий Кличко рассказал, что намерен участвовать в досрочных местных выборах в случае их объявления. Об этом он сказал Украинской правде, видео общения с журналистами опубликовано в Youtube.

На вопрос, будет ли он участвовать в выборах в случае их проведения 8 декабря 2019 года, Кличко ответил утвердительно. "Я начал много проектов, я взял обязательства перед киевлянами и я хочу эти проекты довести до завершения... Если они хотят досрочные выборы - пожалуйста, я не боюсь. Я иду честно, открыто, мне нечего прятать", - сказал мэр.

Поясняя, зачем ему кресло городского головы в случае нахождения в должности главы КГГА другого человека, Кличко заявил: "Такого, как хотят сделать, нет ни в одном европейском современном городе, где мэр ответственен за выполнение всех обязательств, взятых перед избирателями...".

Кличко добавил, что намерен бороться "за Украину, город Киев и децентрализацию".

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Теги: виталий кличко, досрочные выборы, киевсовет, местные выборы, КГГА
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