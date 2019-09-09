Кличко Богдану: Скоро будете отвечать на вопрос "Где наша Чехия?"

Андрей Богдан и Виталий Кличко (скриншот из эфира канала Украина)

Киевский мэр Виталий Кличко после встречи с главой Офиса президента Андреем Богданом в эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" решил контратаковать в Facebook: он назвал оппонента манипулятором из-за озвученных в эфире данных.

На ТВ Богдан раскритиковал Кличко за руководство Киевом и, озвучив несколько цифр, спросил "Где наша Прага?", имея ввиду уровень жизни горожан и развитие города. Кличко ответил сегодня в соцсети.

"О манипуляции на конкретном примере. Манипулятор <...> - Богдан. Приведя в эфире пару цифр о бюджетах двух городов (без сравнения других показателей) <...> Даже в озвученных цифрах вы немного заблудились", - пишет мэр.

По словам Кличко, Богдан:

а) на $500 млн занизил бюджет Праги;

б) умолчал о том, что население Праги вдвое меньше населения Киева и сам город почти вдвое меньше Киева по площади;

в) не сказал о том, что Прага имеет "немало" так называемых средств на развитие города, которые тратит, помимо запланированного бюджета.

"А Киев - единственный город в Украине, у которого в Госбюджет забирают 60% НДФЛ (подоходный налог или налог с доходов физических лиц, - ред.)", - добавил мэр.

Инфографика: Facebook Кличко

Также, по его словам, некорректно сравнивать этот город и Прагу, так как последняя - столица страны-члена ЕС, и доход на душу населения там - почти $3000, тогда как в Киеве этот показатель вчетверо ниже.

Кличко отметил, что пять лет назад "Киев был банкротом: имея бюджет 18 млрд грн и долгов на 25 млрд грн", уточнив, что с тех пор бюджет вырос "более чем втрое, а долг - уже менее 4 млрд грн".

"Знаете, сколько бы вы ни манипулировали, кормя граждан ложью и нарушая законы и Конституцию, вскоре придется отвечать на вопрос "Где наша Чехия?", если вы выбрали такой пример для сравнения", - подытожил Кличко.

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