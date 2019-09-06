Кличко о своем увольнении: Уверен, что этим занимается Богдан

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что вопросом его увольнения с должности главы Киевской городской госадминистрации занимается глава Офиса президента Андрей Богдан. Об этом Кличко заявил в интервью BBC Україна.
"Уверен, что этим вопросом занимается Богдан. Я знаю, что он партнер Вавриша во многих строительных проектах в Киеве. Ну, и группа людей, которые это поддерживают. Уверен, что это командная игра", - заявил Кличко.
Отвечая на вопрос о роли президента Владимира Зеленского в этом процессе, Кличко заявил: "Понимаю, что ему нужно время для того, чтобы вникнуть, опуститься в материю и понять то, что происходит. У него времени для этого еще не было, потому он отпустил ситуацию (в Киеве - ред.) и поручил ее Богдану".
Смотрите видео: Кличко: Зеленский хочет иметь "своего" мэра Киева, я не согласен