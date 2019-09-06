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Кличко о своем увольнении: Уверен, что этим занимается Богдан

Кличко о своем увольнении: Уверен, что этим занимается Богдан - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.09.2019, 16:28

Мэр Киева считает, что его возможное увольнение с должности главы КГГА - это результат "командной игры"

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что вопросом его увольнения с должности главы Киевской городской госадминистрации занимается глава Офиса президента Андрей Богдан. Об этом Кличко заявил в интервью BBC Україна.

"Уверен, что этим вопросом занимается Богдан. Я знаю, что он партнер Вавриша во многих строительных проектах в Киеве. Ну, и группа людей, которые это поддерживают. Уверен, что это командная игра", - заявил Кличко. 

Отвечая на вопрос о роли президента Владимира Зеленского в этом процессе, Кличко заявил: "Понимаю, что ему нужно время для того, чтобы вникнуть, опуститься в материю и понять то, что происходит. У него времени для этого еще не было, потому он отпустил ситуацию (в Киеве - ред.) и поручил ее Богдану".

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Владимир Зеленский виталий кличко андрей богдан
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