Первые местные выборы. ЦИК назначила дату проведения в 86 общинах

День выборов (фото - ЕРА)

Сегодня, 11 октября, Центральная избирательная комиссия назначила на 22 декабря 2019 года первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах - одной городской, 16-ти поселковых и 69-ти сельских ОТГ. Об этом сообщается в Facebook ЦИК.

Отмечается, что в Винницкой области такие выборы пройдут в трех объединенных территориальных общинах, в Волынской области - в двух ОТГ, в Днепропетровской области - в пяти ОТГ, в Донецкой области - в одной ОТГ, в Житомирской - в одной ОТГ, в Закарпатской области - в девяти ОТГ, в Запорожской области - в восьми ОТГ, в Ивано-Франковской области - в шести ОТГ, в Киевской области - в двух ОТГ, в Кировоградской области - в шести ОТГ, в Луганской области - в одной ОТГ, в Николаевской области - в двух ОТГ, в Одесской области - в пяти ОТГ, в Полтавской области - в шести ОТГ, в Ровенской области - в девяти ОТГ, в Тернопольской области - в четырех ОТГ, в Харьковской области - в четырех ОТГ, в Херсонской области - в двух ОТГ, в Хмельницкой области - в четырех ОТГ, в Черновицкой области - в одной ОТГ, в Черниговской области - в пяти ОТГ.

Также сообщается, что Комиссия объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов со 2 ноября 2019 года.

По предварительным подсчетам ЦИК, в этих выборах смогут принять участие более 380 000 человек.

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