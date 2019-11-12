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Арахамия рассказал о "группе Коломойского" в Слуге народа

Арахамия рассказал о "группе Коломойского" в Слуге народа - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
12.11.2019, 10:01

Статистический анализ, по словам главы фракции, не выявляет групп влияния

Фракция Слуга народа "едина, как никогда", группы, подконтрольной Коломойскому, во фракции нет. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия в интервью Liga.net.

Основным критерием для выявления, есть ли в Слуге народа группы депутатов, интересы которых отличаются от интересов фракции, Арахамия назвал голосование в зале Рады.

Он отметил, что статистический анализ "не выявляет тенденции работы одной группы" и назвал предположения о группах влияния во фракции "иллюзиями".

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Комментируя предположение о группе депутатов, подконтрольных олигарху Валерию Коломойскому, Арахамия сказал, что "точно также вы можете сказать, что у нас есть группа Пинчука... вы можете заявить, ведь есть люди с бэкграундом работы в структурах Пинчука. Из орбиты Игоря Валерьевича люди есть. Насколько они слаженно и деструктивно работают сейчас? Очень минимально".

Голосование ряда депутатов СН против снятия неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича Арахамия объяснил опасениям о юридической чистоте процедуры.

  • О том, что во фракции нет "группы Коломойского", Арахамия говорил еще в октябре.

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Слуга народа игорь коломойский Давид Арахамия
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