Арест режиссера Лавренчука в Италии. Кремль злоупотребляет уставом Интерпола – Денисова

Россия злоупотребила уставом Интерпола, инициировав задержание в Италии украинского режиссера Евгения Лавренчука. Об этом заявила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Задержание Лавренчука произошло не на основании установления красной карточки, как это обычно делается в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами, отметила омбудсмен.

"Что свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использовании в качестве инструмента гибридной войны для политически мотивированных преследований украинцев", – написала Денисова.

Уполномоченная Рады обратилась к прокурору Неаполя, омбудсменам региона Кампания и муниципалитета Неаполя с просьбой проверить законность и обоснованность задержания Лавренчука, принять соответствующие меры по его защите и недопущению экстрадиции в Россию.

Денисова попросила главу Нацполиции Игоря Клименко обратиться в Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции (Интерпол) для выяснения правомерности использования Россией информационной системы Интерпол в преследовании Лавренчука.

СПРАВКА. Львовянин Евгений Лавренчук в 16 лет уехал в Россию на учебу, где набирал курс его земляк, режиссер Роман Виктюк. После учебы Лавренчук создал в Москве Польский театр, где и работал. В 2014 году покинул Россию в знак протеста против военной агрессии. Три года работал главным режиссером Одесского театра оперы и балета, а также имел другие проекты в разных театрах. Россия обвиняет Евгения в "финансовых нарушениях", которые он якобы совершил восемь лет назад. Российские СМИ со ссылкой на Таганский суд Москвы пишут, что Евгений Лавренчук заочно арестован в июле 2020 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере – детали не разглашают.

3 января 2022 года стало известно, что Лавренчука задержали в Неаполе 17 декабря 2021-го по запросу РФ и до сих пор рассматривают вопрос его экстрадиции в Россию.

По информации МИД, адвокаты и украинские консулы оказывают режиссеру необходимую юридическую помощь.

Наталия Медведева

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