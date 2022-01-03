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В Италии по запросу России арестован украинский режиссер Лавренчук. РФ хочет экстрадиции

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2022, 18:19
В Италии по запросу России арестован украинский режиссер Лавренчук. РФ хочет экстрадиции - Фото
Евгений Лавренчук (Скриншот видео с Youtube-канала режиссера)

Украинский театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета, ректор Первой украинской школы театра и кино Евгений Лавренчук бл задержан в Италии по запросу России о его экстрадиции в РФ. Об этом сообщается в недавно созданной Facebook-группе Free Eugene Lavrenchuk.

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Как отмечается, россияне заявляют, что Лавренчук, находясь на территории России восемь лет назад, якобы совершил уголовное нарушение.

В Италии его задержали еще 17 декабря, но только сейчас семья и близкое окружение режиссера дали согласие сообщить об этом общественности. Они понимают, что дело сфабриковано.

Сообщается, что у Лавренчука пока нет доступа к телефону и соцсетям, от его имени пишет друг семьи Марианна Гвидичи-Палий.

Она рассказала, что итальянская сторона изучает запрос из России. Детали дела пока не разглашаются, но известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ. Почему его задержали именно сейчас и почему до сих пор нет конкретных документов по этому делу, неизвестно.

Министерство иностранных дел в комментарии LIGA.net сообщило, что генконсульство Украины в Неаполе оказывает Лавренчуку консульскую помощь. При содействии генконсульства ему был предоставлен адвокат.

По информации МИД, суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса.

"В настоящее время консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими стражами порядка для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов", – говорится в комментарии МИД.

Как отмечается, 31 декабря режиссера посетил консул.

"Условия его содержания под стражей приемлемые, состояние здоровья удовлетворительное", – сообщили в министерстве и добавили, что консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными Лавренчука и держат дело на особом контроле.

В Италии по запросу России арестован украинский режиссер Лавренчук. РФ хочет экстрадиции

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Наталия Медведева, Владислав Сердюк
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Евгений Лавренчук экстрадиция италия
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