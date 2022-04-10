Арестович: Мелитополь становится Чернобаевкой – ВСУ накрыли аэродром, рвалось часа два
9 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по аэродрому в Мелитополе, где скопились силы российских оккупантов. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.
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"Накрыли мелитопольский аэродром, тоже с пунктом управления. Рвалось часа два. Любо-дорого, – сказал Арестович. – Мелитополь становится Чернобаевкой".
Советник главы ОП добавил, что Мелитополь – это центральный узел, там аэропорт, железнодорожное, автомобильное сообщение. Это опорный пункт, обеспечивающий связь Запорожья, Херсона и Мариуполя.
"А в Запорожской области все время что-то происходит... Одну деревеньку освободили, вторую освободили... Тактические действия. И эти действия не дают (врагу) до конца успешно двигаться на юге", – сказал Арестович.
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