Арестович: Продают ли родину работники спецслужб России? Ну, конечно, немножко продают
Работники российских спецслужб идут на сотрудничество с Украиной. Они делают это по разным причинам. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 17 мая.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Продают ли родину спецслужбы? Ну, конечно, немножко продают... Прямо российские граждане, прямо из России... причем очень довольно высокого уровня продают", – сказал советник главы ОП.
Фейгин спросил Арестовича, почему россияне идут на сотрудничество с Украиной.
"Кто их знает: идейная основа, материальная основа, какие там еще основы бывают... безопасность.... Некоторые идейные – люди за Родину, они смелые люди, – рассказал советник главы ОП. – А есть люди, которые говорят, что материальное положение тяжелое, надо как-то исправлять".
Он добавил, что большой процент представителей российских спецслужб передает информацию США.
По словам Арестовича, на стороне Украины воюют два россиянина, которые ранее служили в "очень серьезных" подразделениях РФ.
Читайте также: Арестович: Легион "Свобода России" уже действует на территории РФ
Комментарии