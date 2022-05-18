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Арестович: Продают ли родину работники спецслужб России? Ну, конечно, немножко продают

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 05:35
Арестович: Продают ли родину работники спецслужб России? Ну, конечно, немножко продают - Фото
Алексей Арестович (Скриншот видео)

Работники российских спецслужб идут на сотрудничество с Украиной. Они делают это по разным причинам. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 17 мая.

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"Продают ли родину спецслужбы? Ну, конечно, немножко продают... Прямо российские граждане, прямо из России... причем очень довольно высокого уровня продают", – сказал советник главы ОП.

Фейгин спросил Арестовича, почему россияне идут на сотрудничество с Украиной.

"Кто их знает: идейная основа, материальная основа, какие там еще основы бывают... безопасность.... Некоторые идейные – люди за Родину, они смелые люди, – рассказал советник главы ОП. – А есть люди, которые говорят, что материальное положение тяжелое, надо как-то исправлять".

Он добавил, что большой процент представителей российских спецслужб передает информацию США.

По словам Арестовича, на стороне Украины воюют два россиянина, которые ранее служили в "очень серьезных" подразделениях РФ.

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Наталия Медведева
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Алексей Арестович шпионы
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