Арестович рассказал о сокращении числа контрактников в российской армии

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович провел очередной брифинг, на котором рассказал о том, что скоро в России начнут набирать срочников, чтобы потом отправить их в Украину.

"1 апреля в России начинается призывная компания. Сейчас наша разведка отмечает резкое падение доли контрактников в вооруженных силах России, поэтому можем ожидать, что они отправят на передовую срочников.

Мамы России, подумайте, нужно вам это или нет, сохраните своих сыновей, им не за что гибнуть в Украине. Эта война не нужна российскому народу, она нужна только путинскому режиму. Вот вам с путинским режимом в России и разбираться", – заявил Арестович.

Дмитрий Смирнов

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