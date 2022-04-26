Арестович: РФ не сможет сорвать железнодорожные поставки оружия в Украину ударами ракет

Железнодорожные поставки в Украину невозможно ни сорвать, ни даже замедлить ударами российских крылатых ракет. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире 24-го канала.

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Журналистка спросила Арестовича, могут ли активные обстрелы РФ по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины повлиять на поставки оружия в страну.

"Средствами, которые есть у РФ, а именно крылатыми ракетами воздушного базирования или "Искандером", невозможно сорвать железнодорожные поставки в Украину. Прописью: не-во-змо-жно. Даже замедлить невозможно", – сказал Арестович.

Он отметил, что повреждения, которые наносят оккупанты такими ударами, в Украине устраняются за одни, двое или трое суток, поэтому "это просто нерешаемая задача".

Советник главы ОП добавил, что разрушение инфраструктуры оккупантами выполняется последними резервами армии РФ "по нелепым приказам" политического руководства страны-агрессора.

Вчера российские войска обстреляли пять железнодорожных станций в Украине: погиб один сотрудник Укрзалізниці, еще четверо получили ранения.

Сегодня в результате ракетных обстрелов был поврежден железнодорожный мост через Днестровский лиман в Одесской области.

Оксана Житнюк

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