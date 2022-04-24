Арестович сказал, как Россия защищает Крымский мост от возможных ракетно-бомбовых ударов
Россия защищает Крымский мост от возможных ракетно-бомбовых ударов. На данный момент мосту ничего не угрожает. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 23 апреля.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Крымский мост – сооружение, которое строилось по всем правилам боевой устойчивости", – сказал Арестович.
По его словам, это огромное инженерное сооружение, в котором предусмотрены все средства и способы сохранения его в безопасности, либо быстрого восстановления работы.
"Его прикрывает минимум две зенитно-ракетные бригады, пара кораблей флота СпО и постоянный наряд сил в воздухе, который за эти все следит, специально, чтобы туда ничего не прилетело", – сообщил советник главы ОП.
"Из средств, которые могли бы у нас достать: либо авиация – она не пройдет, либо Точки-У – они не долетят, потому что дистанция не позволяет туда долететь. Потому что Крымский мост значительно дальше, чем 100 км, на которые летает Точка. 110-ти. То есть российские войска продвинулись дальше. То есть Крымскому мосту, увы, в ближайшее время ничего не угрожает", – пояснил Арестович.
- 20 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ, как только появится возможность, ударят по Крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкрепления своей армии.
Комментарии