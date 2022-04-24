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Арестович сказал, как Россия защищает Крымский мост от возможных ракетно-бомбовых ударов

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 03:46
Арестович сказал, как Россия защищает Крымский мост от возможных ракетно-бомбовых ударов - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео Alexey Arestovych, YouTube)

Россия защищает Крымский мост от возможных ракетно-бомбовых ударов. На данный момент мосту ничего не угрожает. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 23 апреля.

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"Крымский мост – сооружение, которое строилось по всем правилам боевой устойчивости", – сказал Арестович.

По его словам, это огромное инженерное сооружение, в котором предусмотрены все средства и способы сохранения его в безопасности, либо быстрого восстановления работы.

"Его прикрывает минимум две зенитно-ракетные бригады, пара кораблей флота СпО и постоянный наряд сил в воздухе, который за эти все следит, специально, чтобы туда ничего не прилетело", – сообщил советник главы ОП.

"Из средств, которые могли бы у нас достать: либо авиация  – она не пройдет, либо Точки-У – они не долетят, потому что дистанция не позволяет туда долететь. Потому что Крымский мост значительно дальше, чем 100 км, на которые летает Точка. 110-ти. То есть российские войска продвинулись дальше. То есть Крымскому мосту, увы, в ближайшее время ничего не угрожает", – пояснил Арестович.

Наталия Медведева
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Алексей Арестович крымский мост
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