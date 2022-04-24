Россиянам под Херсоном нужен перерыв из-за уничтожения их генералов и склада – Арестович

Российским оккупантам, после того как ВСУ уничтожили передовой пункт управления 49-й общевойсковой армии, потребуется минимум пять дней для восстановления управления. Кроме того, в связи с ликвидацией складов боеприпасов врага на этом направлении, российским артиллеристам придется экономить снаряды. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью марку Фейгину по итогам 23 апреля.

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"Под Херсоном беда с передовым командным пунктом и со складом большая произошла... На некоторое время, я думаю, будет будет пауза, они сильно подумают, потому что когда гибнут командующий армией, первый заместитель и начальник штаба, как минимум... Если выбито командование армии на направлении, то минимум деньков пять им будет не до активных движений", – сказал Арестович, пояснив, что армии нужно время, чтобы восстановить управление.

Советник главы ОП отметил, что оккупанты продолжат воевать на уровне батальонов-полков, но не на уровне армии как единой цельной группировки.

"Плюс склады – надо ж чем-то пополняться. Если склады уничтожили армейского, корпусного уровня, значит артиллерия загрустила – стрелять ей особо нечем. Сейчас они начнут экономить. В общем – это получение очень большого и серьезного преимущества на театре в данный конкретный момент суток на семь", – сказал Арестович.

22 апреля ВСУ нанесли удар по передовому пункту управления 49-й общевойсковой армии российских оккупационных войск в Херсонской области, уничтожив двух генералов противника. Третий генерал – тяжело ранен.

Наталия Медведева

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