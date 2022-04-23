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Минус два с половиной генерала РФ: ГУР подтвердил удар по командному пункту россиян

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 16:53
Минус два с половиной генерала РФ: ГУР подтвердил удар по командному пункту россиян - Фото
Иллюстративное фото (Фото - Генштаб ВСУ)

22 апреля ВСУ нанесли удар по передовому пункту управления 49-й общевойсковой армии российских оккупационных войск в Херсонской области, уничтожив двух генералов противника, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Разведка утверждает, что "ППУ 49А уничтожен, два генерала оккупантов ликвидированы, один – тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован". Персональные данные уничтоженных российских высокопоставленных военных уточняются.

ГУР отмечает, что ППУ оккупантов "вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения".

  • 15 марта СНБО опубликовал список убитых российских генералов и полковников.
  • 24 марта украинские военные уничтожили очередного генерала российских оккупантов – генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.
  • 16 апреля в России похоронили убитого в Украине заместителя командующего 8-й армией РФ генерал-майора Владимира Фролова.

Сергей Бережной
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Главное управление разведки потери России
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