В Украине ликвидировали еще одного генерал-майора армии РФ
16.04.2022, 18:57
Фото: росСМИ
В Росии похоронили заместителя командующего 8-й армией РФ и генерал-майора Владимира Фролова, который участвовал в полномасштабном вторжении в Украину. Об этом сообщают пропагандистские росСМИ и местная горадминистрация.
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По словам местного губернатора, Фролов был потомственным военным и "пал смертью храбрых". Его похоронили в Петербурге, 16 апреля.
- 15 марта СНБО опубликовал список убитых российских генералов и полковников.
- 24 марта украинские военные уничтожили очередного генерала российских оккупантов – генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.
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