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В Украине ликвидировали еще одного генерал-майора армии РФ

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 18:57
В Украине ликвидировали еще одного генерал-майора армии РФ - Фото
Фото: росСМИ

В Росии похоронили заместителя командующего 8-й армией РФ и генерал-майора Владимира Фролова, который участвовал в полномасштабном вторжении в Украину. Об этом сообщают пропагандистские росСМИ и местная горадминистрация.

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Фото: Фонтанка

По словам местного губернатора, Фролов был потомственным военным и "пал смертью храбрых".  Его похоронили в Петербурге, 16 апреля.

  • 15 марта СНБО опубликовал список убитых российских генералов и полковников.
  • 24 марта украинские военные уничтожили очередного генерала российских оккупантов – генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.

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Наталия Фреик
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