В Украине ликвидировали еще одного генерал-майора армии РФ

В Росии похоронили заместителя командующего 8-й армией РФ и генерал-майора Владимира Фролова, который участвовал в полномасштабном вторжении в Украину. Об этом сообщают пропагандистские росСМИ и местная горадминистрация.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

По словам местного губернатора, Фролов был потомственным военным и "пал смертью храбрых". Его похоронили в Петербурге, 16 апреля.

15 марта СНБО опубликовал список убитых российских генералов и полковников.

24 марта украинские военные уничтожили очередного генерала российских оккупантов – генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.

Читайте также: "Никакой бункер не спасет". ГУР показало личные данные военачальников оккупантов – фото

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.