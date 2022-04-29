Арестович: Война расползается. НАТО уже не боится прямого столкновения с Россией

Война России против Украины "расползается", эти события втягивают в войну соседние регионы. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 28 апреля.

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"Пошла такая эскалация по самому дурному варианту", – сказал Арестович и перечислил несколько признаков.

Во-первых, Россия ударила крылатыми ракетами по Киеву во время пребывания там генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Во время пресс-конференции с президентом прилетает две ракеты... Попали в жилой дом, там раненые есть. Но история другая: как должен генсек ООН это воспринять, и весь мир, и ООН? То есть они просто плюнули ему в спину – причем смачно, с кровью", – сказал Арестович.

По мнению советника главы ОП, этот обстрел – месть за позицию Гутерриша в Москве, где он сказал:

– это война, а не спецоперация;

– российская армия совершает военные преступления;

– призвал к гуманитарным решениям в Мариуполе, которые не нужны россиянам.

"Что делает российское руководство – постоянный член Совета безопасности ООН? Оно стреляет в направлении генерального секретаря. Для крылатой ракеты разница между тем, куда попало, и между тем, где он находился, – это все равно, что для пистолета два миллиметра", – заявил Арестович.

Во-вторых, по словам советника главы ОП, в связи с провоцируемым Россией обострением в Приднестровье, батальонно-тактическая группа войск США в Румынии подошла в границе с Молдовой.

"Подошла и показывает: "Ребята, если вы думаете, что мы сильно испугаемся пострелять в российских десантников, так вы напрасно так думаете", – сказал Арестович.

По словам советника главы ОП, эти события втягивают в войну соседние регионы.

"Уже тень войны легла на Молдову. На Беларуси она давно лежит. На российский регион уже легла тень... Война расползается", – сделал вывод Арестович.

По его мнению, есть отчетливое ощущение, что война не удержится в рамках "спецоперации", в рамках границ Украины.

Советник главы ОП подчеркнул, что в НАТО уже не боятся прямого столкновения с Россией – об этом говорит принятый 28 апреля Конгрессом США закон о ленд-лизе.

"И самое главное – движение этой американской бригады к границам Молдовы показало мне, что НАТО не боится уже прямого столкновения наземными войсками, и какими хочешь", – заявил Арестович.

Он резюмировал, что война идет в сторону расширения зоны конфликта.

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Наталия Медведева

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