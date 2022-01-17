Арестович заявил, что уволился с должностей советника Ермака и спикера делегации в ТКГ

Алексей Арестович уволился с должностей внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Об этом он заявил в комментарии 4 каналу. Также эту информацию Арестович подтвердил изданию Бабель.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, уволился по собственному желанию, на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет.

Арестович подчеркнул, что "информация пока неофициальная". Ушел он по "личным причинам".

В сентябре 2021 року советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о роли Арестовича в команде президента Владимира Зеленского. В интервью Главкому Подоляк сказал, что "это точно положительный персонаж", который "берет на себя много публичного хайпа, лично конфликтуя с "порохоботами".

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.