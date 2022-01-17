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Арестович заявил, что уволился с должностей советника Ермака и спикера делегации в ТКГ

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 21:28
Арестович заявил, что уволился с должностей советника Ермака и спикера делегации в ТКГ - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео 4 канала/YouTube).jpg

Алексей Арестович уволился с должностей внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Об этом он заявил в комментарии 4 каналу. Также эту информацию Арестович подтвердил изданию Бабель.

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По его словам, уволился по собственному желанию, на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет.

Арестович подчеркнул, что "информация пока неофициальная". Ушел он по "личным причинам".

  • В сентябре 2021 року советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о роли Арестовича в команде президента Владимира Зеленского. В интервью Главкому Подоляк сказал, что "это точно положительный персонаж", который "берет на себя много публичного хайпа, лично конфликтуя с "порохоботами".
Вадим Ребрина
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андрей ермак Алексей Арестович
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