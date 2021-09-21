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У Зеленского о задачах Арестовича: Непросто конфликтовать с большой машиной "порохоботов"

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 10:50
У Зеленского о задачах Арестовича: Непросто конфликтовать с большой машиной
Алексей Арестович (скриншот из видеозаписи)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о роли спикера украинской делегации в ТКГ и внештатного советника главы ОП Алексея Арестовича в команде президента Владимира Зеленского. В интервью Главкому Подоляк сказал, что "это точно положительный персонаж", который "берет на себя много публичного хайпа, лично конфликтуя с "порохоботами".

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У советника главы ОП спросили, зачем команде президента нужен такой "неоднозначный советник" как Алексей Арестович, который "генерирует только хайп и скандальные заявления". Подоляк ответил, что абсолютно не согласен с данной характеристикой.

Он отметил, что это очень непросто – "брать на себя много публичного хайпа и лично конфликтовать с большой машинкой тех же "порохоботов".  

"Если справедливо оценивать работу Арестовича в среднесрочной перспективе – это точно положительный персонаж", – считает советник главы ОП.

По мнению Подоляка, Арестович часто идет на сознательные провокации, "вытягивает на себя негатив, а потом спокойно, взвешенно, тонко работает с этим".

"Парадоксальную, наверное, вещь скажу, но, считаю, что именно Арестович лечит наше общество от традиционных медийных истерик, предоставляя ему возможность проговорить непростые вещи, как в кабинете психотерапевта", – считает Подоляк.

Также он заявил, что Арестович "крайне эффективно отрабатывает тяжелый хлеб" в Трехсторонней контактной группе.

"До его прихода российские пропагандисты абсолютно доминировали в этих тематиках. Алексею же удалось навязать свою повестку дня и заставить оппонентов существенно нервничать", – сказал Подоляк.

  • В июне 2021-го Арестович допустил, что в случае "очень серьезных уступок" России Украина может изменить позицию по поставкам воды из Днепра во временно оккупированный Крым. Спикер МИД Олег Николенко опроверг: воду на полуостров пустят лишь после деоккупации.
  • В интервью журналисту Роману Цимбалюку Арестович заявил, что Украину стоит переименовать на "Русь-Украина" – чтобы "отобрать бренд русских" у РФ. На вопрос, когда будет указ президента Владимира Зеленского о переименовании, он ответил: "Мы работаем над этим".
  • Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал эту идею. В ответ на слова Арестовича он сказал на парламентском брифинге, что "лучше жевать, чем говорить".
  • Также недавно Арестович попал в скандал из-за его высказываний об АТО в 2017 году. На видео Арестович говорит, что вокруг АТО существует "много мифов о том, что наши парни страдают, гибнут и всякое такое". Однако, по мнению Арестовича, АТО — это "великий курорт такой для мальчиков, большой пионер-лагерь". 
Оксана Житнюк
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