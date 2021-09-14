"Пошлите этого персонажа подальше". Аваков призвал ОП уволить Арестовича, тот отреагировал

Бывший глава МВД Арсен Аваков посоветовал Офису президента уволить со всех должностей спикера украинской делегации в ТКГ и внештатного советника главы ОП Алексея Арестовича из-за его высказываний об АТО в 2017 году. Об этом Аваков написал в своем Facebook.

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Бывший министр рассказал, что ролик с Арестовичем прислал ему его военный товарищ. Запись датирована 2017 годом.

На видео Арестович говорит, что вокруг АТО существует "много мифов о том, что наши парни страдают, гибнут и всякое такое". "АТО — это великий курорт такой для мальчиков, большой пионер-лагерь. Там праздник непослушания. Они вырываются от жен, от тещ, от детей туда, жарят мясо и живут, как положено нормальному украинскому козаку, в степи", – сказал Арестович. Он уточнил, что в случае потерь в АТО "есть траур", но это траур "мужской", он не такой, как "женский", который "царит на просторах украинского интернета, в СМИ или в обществе".

Аваков считает, что Арестович не может представлять Украину "в разных офисах и организациях".

"Уважаемый Офис президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальцы в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа... подальше. Не подставляйте страну и президента!" – написал экс-глава МВД.

Он выразил уверенность, что реакция руководителей Украины после просмотра этого ролика последует незамедлительно.

Арестович отреагировал на слова Авакова в Facebook. Он предположил, что таким образом бывший министр "начал политический сезон".

По словам Арестовича, интервью записано в 2016 году. Посвящено оно было информационной войне против Украины.

"И журналист задал мне вопрос о раскачке эмоциональной ситуации месседжами вроде "наши парни гибнут зря", "все в АТО непрерывно страдают", "мы все должны ходить в трауре, салюты запретить, страна не должна радоваться, пока хоть один солдат воюет". В общем, "все плохо", – написал Арестович.

Он отметил, что "на правах человека, который сам проводил в АТО много времени, высказался достаточно эмоционально".

"Сегодня, конечно, я бы сформулировал иначе, намного более строго. Тогда же я только вернулся из очередной поездки в АТО. И был слегка взбешен тем, что нас постоянно пытаются заставить плакать", – написал Арестович.

Он считает, что на такие попытки "надо отвечать весело". Только так, по его мнению, можно выиграть в информационной войне.

Ранее Арестович заявил в интервью журналисту Роману Цимбалюку, что Украину стоит переименовать на "Русь-Украина" – чтобы "отобрать бренд русских" у РФ. На вопрос, когда будет указ президента Владимира Зеленского о переименовании, он ответил: "Мы работаем над этим".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал эту идею. В ответ на слова Арестовича он сказал на парламентском брифинге, что "лучше жевать, чем говорить".







Вадим Ребрина

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